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Таранец Татьяна Васильевна
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Таранец Татьяна Васильевна
Врач ультразвуковой диагностики
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Адреса и стоимость приёма
Лекаръ
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
0 отзывов
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