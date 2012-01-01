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Волошенко Нина Григорьевна
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Волошенко Нина Григорьевна
Стоматолог-терапевт
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
1972г. - Кемеровский государственный медицинский институт по специальности "Стоматология"
Курсы повышения квалификации
2009г. - последипломная переподготовка по стоматологии терапевтической, ИПКСЗ
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
1975-2012гг. - стоматологическая поликлиника №18
2012г. - ООО "Стомсмайл"
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Адреса и стоимость приёма
ДеЛюкс
ул. Краснореченская, 193
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов
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