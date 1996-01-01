Волынчикова Наталья Викторовна
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1500 р
Нейрофизиолог
1500 р
Эпилептолог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
Нейрофизиолог
1000 р
Эпилептолог
1000 р
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1500 р
Нейрофизиолог
1500 р
Эпилептолог
1500 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1000 р
Нейрофизиолог
1000 р
Эпилептолог
1000 р
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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