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  3. Волынчикова Наталья Викторовна
Волынчикова Наталья Викторовна
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Волынчикова Наталья Викторовна

Невролог (невропатолог), Врач функциональной диагностики, Нейрофизиолог, Эпилептолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ по специальности "Педиатрия", 1996 г. окончания.
  • Клиническая ординатура при ДВГМУ по специальности "Неврология", 1998 г. - 2000 г.
  • Клиническая электроэнцефалография в Школе клинической электроэнцефалографии и нейрофизиологии им. Л.А. Новиковой (г. Москва), 2001 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышении квалификации Российский университет дружбы народов "Эпилепсия. Современные аспекты диагностики и терапии. Основы видео мониторинга" (г. Москва), 2005 г,
  • Профессиональная переподготовка, ИПКСЗ по "Функциональная диагностика", 2007 г.
  • Повышение квалификации по программе "Электронейромиография", Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научный центр неврологии" (г. Москва), 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клевер
Доступна онлайн запись
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1500 р
Нейрофизиолог
1500 р
Эпилептолог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
Нейрофизиолог
1000 р
Эпилептолог
1000 р
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1500 р
Нейрофизиолог
1500 р
Эпилептолог
1500 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1000 р
Нейрофизиолог
1000 р
Эпилептолог
1000 р
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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