Воробьева Виктория Анатольевна
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Публикации, статьи:
1) «Количественное определение поверхностного антигена вируса гепатита В (НВs-Ag)-дополнительный маркер для оценки вирусного ответа на этиотропную терапию», XII Международный конгресс «Доказательная медицина-основа современного здравоохранения»,
2) «Оценка эффективности проведенной эррадикационной терапии по исследованию антигена хеликобактер пилори в кале».
Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием: ОСМОТР, ПАЛЬПАЦИЯ, АУСКУЛЬТАЦИЯ, ПЕРКУССИЯ, УЗИ ИССЛЕДОВАНИЕ внутренних органов.
1) «Количественное определение поверхностного антигена вируса гепатита В (НВs-Ag)-дополнительный маркер для оценки вирусного ответа на этиотропную терапию», XII Международный конгресс «Доказательная медицина-основа современного здравоохранения»,
2) «Оценка эффективности проведенной эррадикационной терапии по исследованию антигена хеликобактер пилори в кале».
Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием: ОСМОТР, ПАЛЬПАЦИЯ, АУСКУЛЬТАЦИЯ, ПЕРКУССИЯ, УЗИ ИССЛЕДОВАНИЕ внутренних органов.
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