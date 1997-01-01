  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Воробьева Виктория Анатольевна
Воробьева Виктория Анатольевна
6.0
0

Воробьева Виктория Анатольевна

Гастроэнтеролог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1997 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Гастроэнтерология", 1999 г.
Курсы повышения квалификации
  • Регулярные курсы повышения квалификации (каждые 5 лет).
Участие в ассоциациях
  • Ежегодное участие в международном конгрессе гастроэнтерологов, участие в российской школе по изучению болезней печени (РОПИП) , ежемесячные заседания краевого общества гастроэнтерологов, консилиумы с профессором Алексеенко С.А
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи