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  3. Юн Татьяна Ивановна
Юн Татьяна Ивановна
6.9
3

Юн Татьяна Ивановна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 18 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 1992 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Стоматология детская", Областная стоматологическая поликлиника г. Южно-Сахалинска, 1995 г. окончания.
  • ДВГМУ, Ординатура по специальности "Стоматология ортопедическая", 2000 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Курсы переподготовки "Стоматология хирургическая", 2010 г.
  • Курсы повышения квалификации "Стоматология терапевтическая", 2011 г.
  • Курсы повышения квалификации "Стоматология ортопедическая", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач стоматолог-терапевт, врач стоматолог-ортопед, Клиника современных технологий, 2008-2010 гг.
  • Врач стоматолог-терапевт, Стоматологическая поликлиника на ст. Хабаровск-2 при РЖД, 2010-2014 гг.
  • Врач стоматолог-терапевт, врач стоматолог-ортопед, ООО "Идентас", 2012 г. - по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
АйдентАс
ул. Большая, 9
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
300 р
Стоматолог-ортопед
300 р
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
300 р
3 отзыва

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