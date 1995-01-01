Юн Татьяна Ивановна
Стаж 18 лет
Принимает детей
Проводит всестороннюю подробную консультацию с последующими рекомендациями по поводу профилактики, лечения и протезирования зубов. Лечит неосложненный и осложненный виды кариеса, пульпита у взрослых и детей. Также является специалистом по эстетической стоматологии (реставрация, безметалловая керамика, керамика на цирконии, виниры).
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Адреса и стоимость приёма
ул. Большая, 9
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
300 р
Стоматолог-ортопед
300 р
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
300 р
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