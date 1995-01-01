Юн Татьяна Ивановна

Проводит всестороннюю подробную консультацию с последующими рекомендациями по поводу профилактики, лечения и протезирования зубов. Лечит неосложненный и осложненный виды кариеса, пульпита у взрослых и детей. Также является специалистом по эстетической стоматологии (реставрация, безметалловая керамика, керамика на цирконии, виниры).

