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АйдентАс
0.5
Рейтинг

АйдентАс

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Большая, 9
1-й этаж
c 10:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Лечение зубов, все виды протезирования, эстетическая стоматология, установка виниров, уходовые процедуры за полостью рта.

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Врачи работающие в клинике
Юн Татьяна Ивановна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Юн Татьяна Ивановна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 18 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Чарушникова Татьяна Владимировна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Чарушникова Татьяна Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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