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АйдентАс
В клинике 2 врача
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Информация
Лечение зубов, все виды протезирования, эстетическая стоматология, установка виниров, уходовые процедуры за полостью рта.
Консультация - бесплатная.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 18 лет
Стаж 18 лет
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Принимает детей
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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