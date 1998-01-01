Юрченко Жанна Юрьевна

Сертификат курса American Dentistry M. St. Dental Center Auburn, Washington, USA

Сертификат участника семинара "Американ Дентал Академии": "Слагаемые клинического успеха в Эстетической стоматологии"

Сертификат участника семинара Эндодонтического форума: Мастер класс проф. Вильма Бен Джонсона, проф. Клиффорда Раддл, Проф. Пол Даммер