Юрченко Жанна Юрьевна
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Специалист в области терапевтической, ортопедической стоматологии, эндодонтии, эстетической реставрации зубов. Успешно практикует все виды микропротезирования, виниры, вкладки, большой опыт работы в области безметалловой керамики. Училась у известных западных и отечественных светил, и продолжает совершенствоваться и осваивать новейшие методы диагностики и лечения. Быть в курсе всех самых современных технологий. Очень любит путешествовать, посещать разные страны, изучать культуру других народов. Считает что это неисчерпаемый источник для духовного и интеллектуального совершенствования.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Тургенева, 49
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
1000 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
500 р
Загрузка комментариев...