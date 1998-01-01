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  3. Юрченко Жанна Юрьевна
Юрченко Жанна Юрьевна
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3

Юрченко Жанна Юрьевна

Стоматолог-ортопед
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1985 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по специальности "Терапевтическая стоматология", 1985-1988 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат курса American Dentistry M. St. Dental Center Auburn, Washington, USA
  • Сертификат участника семинара "Американ Дентал Академии": "Слагаемые клинического успеха в Эстетической стоматологии"
  • Сертификат участника семинара Эндодонтического форума: Мастер класс проф. Вильма Бен Джонсона, проф. Клиффорда Раддл, Проф. Пол Даммер
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 1989-1998г. - врач-ортодонт в стоматологической поликлинике №25
  • 1998г. - наст.время - ведущий специалист в стоматологическом центре "Вита-Дент"
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Адреса и стоимость приёма
Вита Дент
Доступна онлайн запись
ул. Тургенева, 49
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
1000 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
500 р
3 отзыва

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