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  3. Габолаев Дмитрий Игоревич
Габолаев Дмитрий Игоревич
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Габолаев Дмитрий Игоревич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский Государственный Медицинский Колледж, 2006 г. окончания.
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология ортопедическая", 2012 г. окончания.
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология хирургическая", 2013 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Курс " Авторский курс Доменико Массирони".
  • Сертификат "Реконструкция улыбки, 30-31 мая 2015 г.
  • Обучение по реконструкции улыбки с использованием виниров, 2015 г.
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Участие в ассоциациях
  • Участник научно-практической конференции по работе с системами дентальных имплантантов Implantium и Super Line, г. Владивосток, 3-4 февраля 2012 г.
  • Участник семинара "Новый подход к костной пластике с одномоментной установкой имплантатов. Технология и анализ клинических случаев", 24 ноября 2012 г.
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Дент-имплант
ул. Большая, 97
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