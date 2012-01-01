Габолаев Дмитрий Игоревич
Стаж 7 лет
Выполняет весь спектр ортопедических работ (протезы, коронки, виниры). Проводит протезирование на имплантах, имплантацию, удаления различной степени сложности, пластику мягких тканей полости рта (коррекция уздечек, коррекция десны), костную пластику.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Большая, 97
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Доступна онлайн запись
ул. Ленина, 56
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Стоматолог-хирург
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Стоматолог-имплантолог
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