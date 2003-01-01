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  3. Загородний Александр Сергеевич
Загородний Александр Сергеевич
6.3
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Загородний Александр Сергеевич

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Хирургия", 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2014 г.
  • ДВГМУ, Стоматология ортопедическая, 2015 г.
  • ДВГМУ, Стоматология хирургическая, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
BIOforDENT
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 85
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
300 р
Стоматолог-хирург
200 р
1 отзыв

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