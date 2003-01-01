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Загородний Александр Сергеевич
6.3
1
Загородний Александр Сергеевич
Стоматолог
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Хирургия", 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2014 г.
ДВГМУ, Стоматология ортопедическая, 2015 г.
ДВГМУ, Стоматология хирургическая, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
BIOforDENT
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 85
Консультация взрослых
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300 р
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200 р
1 отзыв
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