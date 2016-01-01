Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Зайцев Игорь Валерьевич
6.0
0
Зайцев Игорь Валерьевич
Кардиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1985 г. окончания
ДВГМУ, Кардиология, 2016 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Исакова
Валерия Николаевна
Кардиолог
,
Ревматолог
,
Терапевт
6.6
0
Записаться
Пономаренко
Ирина Анатольевна
Кардиолог
,
Врач функциональной диагностики
6.3
5
Записаться
Сивак
Мария Алексеевна
Кардиолог
,
Терапевт
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...