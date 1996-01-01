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Зверева Нина Александровна
6.3
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Зверева Нина Александровна

Терапевт
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 23 июня 1980 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Городская больница г.Норильска. "Одногодичная специализация интернатура по терапии". 1981 г.
  • Пензинский государственный институт усовершенствования врачей. "Клиническая нефрология". 1985 г.
  • Ленинградский гос. Ордена Ленина и ордена Октябрьской революции институт усовершенствования врачей С.М.Кирова "Общая врачебная практика". 1990 г.
Еще 13
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-интерн городской больницы г. Норильска, 1980 - 1981 гг.
  • Участковый врач-терапевт поликлиники №1 городской больницы г. Норильска, 1981 - 1986 гг.
  • Участковый врач-терапевт поликлиники №2 городской больницы №5 г. Хабаровска, 1986 - 1994 гг.
Еще 4
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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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