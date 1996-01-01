Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Зверева Нина Александровна
6.3
1
Зверева Нина Александровна
Терапевт
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 23 июня 1980 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Городская больница г.Норильска. "Одногодичная специализация интернатура по терапии". 1981 г.
Пензинский государственный институт усовершенствования врачей. "Клиническая нефрология". 1985 г.
Ленинградский гос. Ордена Ленина и ордена Октябрьской революции институт усовершенствования врачей С.М.Кирова "Общая врачебная практика". 1990 г.
ФУВ ХГМИ "Избранные вопросы терапии", 1994 г.
Санкт-Петербург Медицинская академия последипломного образования. "Реабилитация и неспецифическая терапия больных терапевтического профиля". №6584, 1996 г.
Министерство здравоохранения Российской Федерации ДГМУ Отдел усовершенствования и специализации Управления последипломного образования и сертификации "Избранные вопросы терапии" №4306, 1997 г.
Российкий государственный университет. "Кардиология".№18078, 2002 г.
Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения. "Терапия".№1305/1383, 2002 г.
Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения. "Терапия" №1390/7, 2007 г.
ГОУДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения Хабаровского края». "Диагностика онкологических заболеваний на догоспитальном этапе". №849/7, 2007 г.
Дальневосточный государственный медицинский университет. "Вопросы аллергологии и иммунологии" №40/282, 2008 г.
ГОУДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" министерства здравоохранения Хабаровского края. "Кардиоаритмия". №243, 2011 г.
ГОУДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" "Актуальные вопросы деятельности, связанные с оборотом наркотических средств и психотропных веществ". №138, 2011 г.
КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения". "Терапия" №139/126, 2012 г.
КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" министерства здравоохранения Хабаровского края. "Экспертиза временной нетрудоспособности" №64, 2014 г.
КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" министерства здравоохранения Хабаровского края. "Терапия", 2017 г.
Еще 13
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-интерн городской больницы г. Норильска, 1980 - 1981 гг.
Участковый врач-терапевт поликлиники №1 городской больницы г. Норильска, 1981 - 1986 гг.
Участковый врач-терапевт поликлиники №2 городской больницы №5 г. Хабаровска, 1986 - 1994 гг.
Заведующая терапевтическим отделением поликлиники №2 городской больницы №5 г. Хабаровска, 1994 - 2006 гг.
Участковый врач-терапевт поликлиники №2 городской больницы №5 г. Хабаровска, 2006 - 2012 гг.
Врач-терапевт 1 отделения проведения медосмотров лицам, работающим с профвредностью ООО НУЗ "Медицинский центр", 2012 - 2013 гг.
Врач-терапевт терапевтического отделения КГБУЗ КДЦ "Вивея", 2013 г. - н.в.
Еще 4
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Сосновская
Татьяна Владимировна
Пульмонолог
,
Терапевт
,
Аллерголог-иммунолог
6.3
2
Записаться
Зайкова-Хелимская
Ирина Васильевна
Кардиолог
,
Пульмонолог
,
Терапевт
7.5
1
Записаться
Грельо
Инна Григорьевна
Кардиолог
,
Терапевт
6.2
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...