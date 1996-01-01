Зверева Нина Александровна

Городская больница г.Норильска. "Одногодичная специализация интернатура по терапии". 1981 г.

Пензинский государственный институт усовершенствования врачей. "Клиническая нефрология". 1985 г.

Ленинградский гос. Ордена Ленина и ордена Октябрьской революции институт усовершенствования врачей С.М.Кирова "Общая врачебная практика". 1990 г.