Детский Аллерголог-иммунолог во Хабаровске

Детские врачи. Аллерголог-иммунолог занимается диагностикой и лечением заболеваний, вызванных аллергическими реакциями, как следствие нарушения иммунных процессов организма. Врачи аллергологи-иммунологи проводят оценку иммунного статуса пациента, с коррекцией выявленных нарушений. Проводят иммунотерапию, чтобы воздействовать на причину аллергической реакции.



Симптомы, при возникновении которых следует обратиться к аллегрологу-иммунологу:

- кашель, одышка;

- заложенность носа, чихание;

- зуд, кожные высыпания;

- отеки;

- слезотечение, зуд век.



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