Детский Эпилептолог во Хабаровске

Детские врачи. Эпилептолог медицинский специалист, в компетенцию которого входит лечение и диагностика эпилепсии, и реабилитация таких пациентов.



Эпилептологи Хабаровска проводят диагностику при постановке диагноза эпилепсии, изучают функции головного мозга, приводящие к периодически повторяющимся приступам эпилепсии.



Главным признаком, при котором Вам следует немедленно обратиться к эпилептологу в Хабаровске, является большой судорожный припадок. Сам припадок может начаться с нечленораздельного крика, больной теряет сознание и падает, лицо синеет, на губах появляется пена. Тело напрягается, потом начинает судорожно биться. При малом судорожном припадке имеются скоро проходящие расстройства сознания, лицо человека бледнее , судорог не бывает.



Появление и повторение судорог основной повод обращения к данному специалисту.



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