Детский Иммунолог во Хабаровске

Детские врачи. Иммунолог специализируется на оказании помощи пациентам, которые имеют какие - либо отклонения в иммунной системе, выявляет и контролирует влияние на организм болезней, разрабатывает индивидуальные схемы профилактики, в зависимости от особенностей проблемы. Иммунологи также контролируют своевременную вакцинацию населения.



В сферу деятельности иммунологов входят такие органы как: селезенка, сосуды и капилляры, вилочковая железа, лимфоузлы и миндалины, костный мозг.



Иммунологи занимаются такими болезнями как:

- бронхиальная астма;

- риниты и конъюнктивиты;

- аллергии;

- крапивница;

- хронический кашель;

- кожный зуд;

- ячмени, угревая сыпь;

- синдром хронической усталости.



Поводом для обращения к иммунологу могут послужить такие признаки как:

- мигрени;

- нарушение пищеварения;

- бессонница;

- повышенная температура без видимых причин;

- частые гнойные и герпесные высыпания;

- упадок сил;

- хроническая усталость; - регулярный насморк.



Консультация иммунолога требуется при хроническом бесплодии, трансплантации органов и переливании крови.



Иммунологи не только практикуют в медицинских учреждениях, но и ведут научную деятельность в исследовательских центрах.



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