Детский Лор (оториноларинголог) во Хабаровске

Детские врачи. Лор (он же оториноларинголог) специализируется на устранении дефектов в области горла, носа и уха, а также на профилактике, лечении и коррекции проблем связанных с этими органами. При обнаружении проблемы, специалист окажет Вам необходимую хирургическую помощь.



Если у Вас появились проблемы с дыхательными путями и ушными каналами, Вам необходимо обратиться к отоларингологу в Хабаровске.



Чаще всего к лору обращаются при насморке, ангинах, отитах, фарингитах, фурункулах, гайморитах, синуситах, тонзилитах, ларингитах.



При появлении таких симптомов Вам необходимо обратиться к лору:

- храп;

- затруднение носового дыхания;

- ухудшение слуха;

- аллергические реакции;

- частые простудные заболевания;

- белый налет на миндалинах;

- покраснения в горле.



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