Детский Нейрофизиолог во Хабаровске

Детские врачи. Нейрофизиолог врач, занимающийся диагностикой и изучением центральной нервной системы, анализом патологий таких функций, как обоняние, слух, осязание, координация и движение. Нейрофизиологи Хабаровска выявляют степень поражения центральной нервной системы, оказывают помощь в постановке диагноза, что помогает эффективно и качественно оказать необходимую помощь пациенту.



Причины, при появлении которых рекомендуется обратиться к нейрофизиологу в Хабаровске:

- головокружение;

- повышенная тревожность;

- головные боли;

- задержка речи;

- боль в спине;

- нарушение сна;

- потеря сознания;

- носовые кровотечения.



В компетенции врача нейрофизиолога находятся такие тяжелые заболевания, как:

- эпилепсия;

- рассеянный склероз;

- нарушения двигательного аппарата;

- инсульт и его последствия;

- травмы нервной системы.



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