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Инмед
В клинике 2 врачаЗаписаться на приём
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Информация
Наркология, оздоровительный массаж.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
Возможен выезд.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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