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Инмед
5.7
Рейтинг

Инмед

В клинике 2 врача
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Адреса
c 7:00 до 22:00. Сейчас открыто. Закроется через 49 минут
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Информация

Наркология, оздоровительный массаж.

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Врачи работающие в клинике
Мальцев Олег Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мальцев Олег Владимирович

Нарколог, Психиатр
Стаж 17 лет
Нарколог, Психиатр
Стаж 17 лет
Записаться на приём
Доступен вызов на дом
Мальцева Светлана Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мальцева Светлана Николаевна

Массажист
Стаж 5 лет
Массажист
Стаж 5 лет
Записаться на приём

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