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Чжун-И
В клинике 3 врача
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Информация
Центр тибетской медицины.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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