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Чжун-И
6.0
Рейтинг

Чжун-И

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Тургенева, 68
1-й этаж
c 10:00 до 19:00. Сейчас закрыто
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Информация

Центр тибетской медицины.

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Врачи работающие в клинике
Козулин Евгений Евгеньевич
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Козулин Евгений Евгеньевич

Дерматовенеролог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Дерматовенеролог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Купеев Максим Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Купеев Максим Валерьевич

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Албегов Арсен Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Албегов Арсен Викторович

Мануальный терапевт
Стаж не указан
Мануальный терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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