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Доктор Лукас
В клинике 2 врача
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Информация
Безоперационная коррекция зрения без очков и контактных линз.
ИП Шутафедова Е. Ю.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Стаж не указан
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