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Доктор Лукас
0.0
Рейтинг

Доктор Лукас

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Тургенева, 36
1-й этаж, оф. 5
c 10:00 до 18:00. Сейчас закрыто
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Информация

Безоперационная коррекция зрения без очков и контактных линз.

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Врачи работающие в клинике
Григорьева Вера Владиславовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Григорьева Вера Владиславовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Пономаренко Константин Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пономаренко Константин Сергеевич

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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