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Image Hall
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Рейтинг

Image Hall

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Волочаевская, 153
c 10:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Герасимова Наталья
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Герасимова Наталья

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Шипарева Светлана Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шипарева Светлана Александровна

Массажист
Стаж 12 лет
Массажист
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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