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ИП Астахова Н. А.
0.0
Рейтинг

ИП Астахова Н. А.

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Краснореченская, 20
c 10:00 до 18:00. Сейчас закрыто
По предварительной записи
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Информация

Прием ортопеда. Восстановительное лечение. Гипсовые повязки.

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Врачи работающие в клинике
Астахова Наталья Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Астахова Наталья Александровна

Травматолог-ортопед
Стаж 12 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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