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- ИП Астахова Н. А.
ИП Астахова Н. А.
В клинике 1 врач
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Информация
Прием ортопеда. Восстановительное лечение. Гипсовые повязки.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Принимает детей