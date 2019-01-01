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Клиника микрохирургии кисти
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Клиника микрохирургии кисти

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Гайдара, 14
Сейчас закрыто
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Информация

Щелкающий палец, контрактура Дюпюитрена. Онемение пальцев (синдром карпального, кубитального канала), опухоли и шишки в области пальцев, кисти, суставов, ранения кисти с повреждением сухожилий, нервов. Реабилитация кисти.

Врачи работающие в клинике
Коршунов Максим Викторович

Коршунов Максим Викторович

Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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