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Клиника микрохирургии кисти
В клинике 1 врач
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Информация
Щелкающий палец, контрактура Дюпюитрена. Онемение пальцев (синдром карпального, кубитального канала), опухоли и шишки в области пальцев, кисти, суставов, ранения кисти с повреждением сухожилий, нервов. Реабилитация кисти.
Врачи работающие в клинике
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
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