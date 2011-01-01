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Линлайн
4.6
Рейтинг

Линлайн

В клинике 4 врача
Адреса
ул. Дзержинского, 64
c 9:00 до 21:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Чт.
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Услуги лазерной косметологии, дерматовенерологии, трихологии, онкологии.

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Врачи работающие в клинике
Игнатюк Илья Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Игнатюк Илья Александрович

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Подгорная Анастасия Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Подгорная Анастасия Игоревна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Главный врач
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог), Главный врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Панкевич (Смадикова) Мария Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Панкевич (Смадикова) Мария Григорьевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Егорова Елена Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Егорова Елена Андреевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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