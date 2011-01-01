- Главная
- Все клиники
- Линлайн
Линлайн
В клинике 4 врача
Адреса
- +7 (800) 700 79 11 , единая справочная
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Услуги лазерной косметологии, дерматовенерологии, трихологии, онкологии.
Лазерная косметология:
- лазерная эпиляция,
- коррекция рубцов,
- лечение сосудистых проблем кожи,
- фотоомоложение,
- наноперфорация,
- лазерная шлифовка,
- удаление красителя татуировок,
- QOOL-эпиляция,
- лечение гиперпигментации,
- удаление бородавок и родинок,
- и мнгое другое.
В каждой из клиник cети используется самый полный на сегодня арсенал в борьбе с различными эстетическими и косметологическими проблемами.
Медицинские услуги оказывают только высококвалифицированные врачи-дерматокосметологи, получившие послевузовское образование по косметологии и прошедшие специальное обучение в области лазерной косметологии. В любой из клиник городаможно получить самую полную информацию по всем интересующим вопросам.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре