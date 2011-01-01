Лазерная косметология:

лазерная эпиляция,

коррекция рубцов,

лечение сосудистых проблем кожи,

фотоомоложение,

наноперфорация,

лазерная шлифовка,

удаление красителя татуировок,

QOOL-эпиляция,

лечение гиперпигментации,

удаление бородавок и родинок,

и мнгое другое.

В каждой из клиник cети используется самый полный на сегодня арсенал в борьбе с различными эстетическими и косметологическими проблемами.

Медицинские услуги оказывают только высококвалифицированные врачи-дерматокосметологи, получившие послевузовское образование по косметологии и прошедшие специальное обучение в области лазерной косметологии. В любой из клиник городаможно получить самую полную информацию по всем интересующим вопросам.