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ПрезиДент
0.0
Рейтинг

ПрезиДент

В клинике 1 врач
Адреса
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
2-й этаж, каб. 224
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Токарчук Игорь Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Токарчук Игорь Васильевич

Стоматолог-ортопед, Директор клиники
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед, Директор клиники
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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