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ПрезиДент
В клинике 1 врач
Адреса
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
2-й этаж, каб. 224
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Информация
ООО "ПрезиДент".
Консультация - бесплатная.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Стаж не указан
Стаж не указан
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