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Социальная стоматология
4.5
Рейтинг

Социальная стоматология

В клинике 5 врачей
Адреса
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 46
БЦ "Флагман", 2-й этаж
c 10:00 до 18:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Горсткин Артем Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горсткин Артем Сергеевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Соколов Дмитрий Львович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соколов Дмитрий Львович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Елин Алексей Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Елин Алексей Валерьевич

Зубной врач
Стаж не указан
Зубной врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Борисовская Елена Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Борисовская Елена Сергеевна

Зубной врач
Стаж не указан
Зубной врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бесчетнов Юрий Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бесчетнов Юрий Александрович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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