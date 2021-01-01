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  3. СРП Дентис-ДВ
СРП Дентис-ДВ
0.0
Рейтинг

СРП Дентис-ДВ

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Автобусная, 10
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Шаймарданов Дмитрий Флоритович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шаймарданов Дмитрий Флоритович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 11 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
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Вахрушев Максим Андреевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вахрушев Максим Андреевич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 5 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Абрамова Анна Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Абрамова Анна Евгеньевна

Стоматолог
Стаж 33 года
Стоматолог
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

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