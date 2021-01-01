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СРП Дентис-ДВ
В клинике 3 врача
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Информация
ООО СРП Дентис- ДВ - СРП - социальное реабилитационное предприятие
Консультация - 300 руб.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Стаж 33 года
Стаж 33 года
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Принимает детей