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Абакумов Михаил Владимирович
6.0
0
Абакумов Михаил Владимирович
Стоматолог-ортопед
Стаж 17 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, врач по специальности "Стоматология", 13.06.2003 г. окончания.
Сертификат специалиста "Стоматология ортопедическая" от 12.03.2010 г.
Курсы повышения квалификации
Диплом о профессиональной переподготовке по специальности "Стоматология ортопедическая", 536/56 от 16.01.2005 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Добро-Дент
ул. Ленинградская, 46
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
400 р
0 отзывов
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