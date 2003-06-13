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  3. Абакумов Михаил Владимирович
Абакумов Михаил Владимирович
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Абакумов Михаил Владимирович

Стоматолог-ортопед
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, врач по специальности "Стоматология", 13.06.2003 г. окончания.
  • Сертификат специалиста "Стоматология ортопедическая" от 12.03.2010 г.
Курсы повышения квалификации
  • Диплом о профессиональной переподготовке по специальности "Стоматология ортопедическая", 536/56 от 16.01.2005 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Добро-Дент
ул. Ленинградская, 46
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
400 р
0 отзывов

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