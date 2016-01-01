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Ефременко Павел Анатольевич
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Ефременко Павел Анатольевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 30 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 1987 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология ортопедическая", 1988 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Стоматология ортопедическая , 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
ТриD
Доступна онлайн запись
ул. Шевчука, 42
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
500 р
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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