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Ефременко Павел Анатольевич
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1
Ефременко Павел Анатольевич
Стоматолог-ортопед
Стаж 30 лет / Врач первой категории
Протезирование при патологии твердых тканей зубов, частичной или полной вторичной адентии.
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 1987 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология ортопедическая", 1988 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Стоматология ортопедическая , 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
ТриD
Доступна онлайн запись
ул. Шевчука, 42
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
500 р
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв
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