  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Андриенко Александр Дмитриевич
Андриенко Александр Дмитриевич
6.3
1

Андриенко Александр Дмитриевич

Пластический хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, факультет «Лечебное дело» по специальности «Хирургия», 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Цикл повышения квалификации "Избранные вопросы хирургии, органов грудной, брюшной полости, сосудов конечностей", ГОУ ВПО ДВГМУ Госздрава, 2001 г.
  • Цикл повышения квалификации по теме "Эстетическая хирургия, пластическая и реконструктивная хирургия" ЯГМА, г. Ярославль, 2003 г.
  • Цикл "Актуальные вопросы пластической и эстетической хирургии", ГОУ ДПО СПб МАПО г. Санкт-Петербург, 2008 г.
Еще 6
Участие в ассоциациях
  • Действительный член Дальневосточной ассоциации эстетической медицины, член Общества бариатрических хирургов
Опыт работы
  • Врач-хирург, Городская клиническая больница №11 г. Хабаровска, 1994-2015 г.
  • Врач-хирург отделения пластической хирургии, дорожная клиническая больница г. Хабаровска, 2005-2007 г.
  • Ведущий пластический хирург медицинского центра, клиника пластической хирургии ООО "Утренняя звезда" г. Хабаровск, 2007-2010 г.
Еще 2
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Натюрель
ул. Истомина, 39А
Консультация взрослых
Пластический хирург
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи