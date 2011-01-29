Андриенко Александр Дмитриевич

Имеет сертификаты специалиста по специальности «Челюстно-лицевая хирургия» от 27.12.2014 года, «Пластическая хирургия» от 29.01.2011 года, «Хирургия» от 28.12.2013 года. Неоднократно выезжал с образовательной целью на российские конференции и в США, Швецию.

Выполняет весь спектр пластических операций, включая коррекцию после неудачных хирургических вмешательств. Ежегодно выполняет до 300 пластических операций. В своей работе также использует контурную пластику, коррекцию мимических морщин с помощью ботулотоксина. Постоянный участник российских и международных конференций по пластической хирургии.