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Натюрель
В клинике 4 врача
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Информация
Аппаратный маникюр и педикюр, удаление вросших ногтей, протезирование и лечение грибка ногтей. Прием и консультации врачей.
Абонемент в сорярий:
- 50 минту 500 руб.,
- 100 минут 1000 руб.
ООО "Новая звезда".
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Врачи работающие в клинике
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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