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Натюрель
7.2
Рейтинг

Натюрель

В клинике 4 врача
Адреса
ул. Истомина, 39А
оф. 5
c 10:00 до 21:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Аппаратный маникюр и педикюр, удаление вросших ногтей, протезирование и лечение грибка ногтей. Прием и консультации врачей.

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Врачи работающие в клинике
Андриенко Александр Дмитриевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Андриенко Александр Дмитриевич

Пластический хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Пластический хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Дорохина Марина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дорохина Марина Михайловна

Косметик-эстетист
Стаж не указан
Косметик-эстетист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Сиванькаева Татьяна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сиванькаева Татьяна Александровна

Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Когут Дмитрий Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Когут Дмитрий Сергеевич

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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