Аникин Денис Юрьевич
Стаж 3 года
Врач – невролог, ботулинотерапевт, тейп – терапист, член Ассоциации терапевтического тейпирования, сертифицированный специалист аутоплазмотерапии.
Специализация врача: интервенционная и восстановительная неврология.
Специализация врача: интервенционная и восстановительная неврология.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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