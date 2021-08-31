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  3. Аникин Денис Юрьевич
Аникин Денис Юрьевич
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Аникин Денис Юрьевич

Невролог (невропатолог)
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специальность "Лечебное дело", 2015 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Неврология", на базе ДВГМУ, 2016 г.
  • Научно-практическая школа: "Дисфункциональные неврологические расстройства в клинической практике", октябрь 2016 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации: "Ботулинотерапия в медицинской практике, (неврология), на базе ДВГМУ, ООО «Нейроклиника», ноябрь 2016. Руководители курса: Фальковский И.В, профессор, д.м.н. Захарычева Т.А. По окончанию выданы сертификаты с присвоением права на использование препаратов: «Ксеомин», «Ботокс», «Диспорт».
  • Сертификационный курс: "Теория и практика применения препарата Диспорт (ботулинический токсин типа А) в эстетической медицине", 2016 г.
  • Сертификат специалиста по применению технологии Plasmolifting в неврологии и восстановительной медицине, 2016 г.
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Участие в ассоциациях
  • Член Ассоциации терапевтического тейпирования.
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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