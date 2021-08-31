Аникин Денис Юрьевич

Повышение квалификации: "Ботулинотерапия в медицинской практике, (неврология), на базе ДВГМУ, ООО «Нейроклиника», ноябрь 2016. Руководители курса: Фальковский И.В, профессор, д.м.н. Захарычева Т.А. По окончанию выданы сертификаты с присвоением права на использование препаратов: «Ксеомин», «Ботокс», «Диспорт».

Сертификационный курс: "Теория и практика применения препарата Диспорт (ботулинический токсин типа А) в эстетической медицине", 2016 г.

Сертификат специалиста по применению технологии Plasmolifting в неврологии и восстановительной медицине, 2016 г.