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Авдеев Иван Анатольевич
6.3
2

Авдеев Иван Анатольевич

Онколог, Онколог-маммолог, Эндоскопический хирург
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Биарриц
ул. Дзержинского, 71
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Эндоскопический хирург
По запросу
Краевой клинический центр онкологии
ш. Воронежское, 164
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
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