Авдеев Иван Анатольевич
Стаж не указан
Выполняет спектр операций на молочной железе — реконструктивной маммопластике после онкологических операций, занимается удалением доброкачественных новообразований, коррекцией рубцов, пигментации, стрий и растяжек, омоложением кожи лица и тела с помощью абляционного фракционного СО 2 лазера Fraxel re:pair.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Дзержинского, 71
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Эндоскопический хирург
По запросу
ш. Воронежское, 164
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
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