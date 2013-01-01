Пермякова Екатерина Александровна
Стаж не указан
Осуществляет диагностику и лечение заболеваний органов грудной клетки, дифференциальную диагностику злокачественных и доброкачественных новообразований любых локализаций. Назначает необходимый объем обследования. При образованиях кожи проводит визуальный осмотр, дерматоскопию аппаратом Дермлайт. Производит наблюдение пациентов, получивших специальное лечение в онкологическом диспансере.
Удаляет доброкачественные новообразования кожи и осуществляет взятие материала кожи для дальнейшего гистологического исследования при помощи радиоволнового аппарата «Сургитрон».
Удаляет доброкачественные новообразования кожи и осуществляет взятие материала кожи для дальнейшего гистологического исследования при помощи радиоволнового аппарата «Сургитрон».
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Адреса и стоимость приёма
ш. Воронежское, 164
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