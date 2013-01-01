  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Пермякова Екатерина Александровна
Пермякова Екатерина Александровна
6.0
0

Пермякова Екатерина Александровна

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж не указан
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, 2013 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по специальности "Онкология", 2013-2015 г.
  • С 2015 по настоящее время очный аспирант кафедры «Госпитальной хирургии с курсом онкологии и радиологии».
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • С 2015 года работает в Краевом Клиническом Центре Онкологии в онкологическом отделении торакального профиля, где является практикующим хирургом.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический центр онкологии
ш. Воронежское, 164
Консультация взрослых
Онколог
По запросу
Онколог-маммолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи