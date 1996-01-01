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  3. Белоусова Ольга Николаевна
Белоусова Ольга Николаевна

Белоусова Ольга Николаевна

Психолог
Стаж 17 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский Государственный Медицинский институт, по специальности "Педиатрия", 1996 г. окончания
  • Дальневосточный Институт Психологии и Психоанализа, по специальности "Психолог-Консультант", 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Федеральный институт развития образования Министерства образования и науки РФ", повышение квалификации по программе "Инновационные технологии сохранения и укрепления здоровья человека", 2007 г.
  • Международная Академия Гуманитарных технологий, повышение квалификации по программе "Телесно-ориентированный психолог", 2011 г.
  • Институт Психосоматике , повышение квалификации по программе "PSY 2.0 Практик психологической игры "Психосоматика"", 2017 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Кафедра здоровья
ул. Истомина, 84
Первичный приём взрослых
Психолог
2200 р
Первичный приём детей
Психолог
1800 р

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