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  3. Бердышева Галина Васильевна
Бердышева Галина Васильевна
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Бердышева Галина Васильевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Новосибирский государственный медицинский университет, педиатрия, 1977 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница №9
ул. Краснореченская, 38б
Первичный приём детей
Педиатр
Бесплатно
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