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Березовская Наталья Викторовна
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Березовская Наталья Викторовна
Стоматолог-ортопед
,
Зав. отделением
Стаж не указан
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Курсы повышения квалификации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №15
ул. Ульяновская, 156
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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