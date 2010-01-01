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  3. Богданова Татьяна Олеговна
Богданова Татьяна Олеговна
5.8
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Богданова Татьяна Олеговна

Терапевт
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2010 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Регулярные курсы повышения квалификации (каждые 5 лет).
  • ИПКСЗ, Проф. переподготовка по специализации "Кардиология", 2015 г.
  • ИПКСЗ, специализация "Терапия", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв

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