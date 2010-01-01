Богданова Татьяна Олеговна

Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием: сбор жалоб, анамнеза, осмотр, диагностика, исследование всяческих результатов исследования (лабораторных, инструментальных), диагностика, лечение.
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2010 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Регулярные курсы повышения квалификации (каждые 5 лет).
ИПКСЗ, Проф. переподготовка по специализации "Кардиология", 2015 г.
Загрузка комментариев...