Бушнин Сергей Сергеевич
Стаж 15 лет / Кандидат медицинских наук
Автор и соавтор 12 печатных статей в научных журналах и сборниках научных трудов, имеет 7 рационализаторских предложений. В совершенстве владеет ультразвуковой диагностикой сосудистых заболеваний. Специализация: новые методы лечения варикоза, в т.ч. эндовазальная лазерная аблация вен, склеротерапия ретикулярных вен, лечение диабетической ангиопатии и ангиотрофоневрозов.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Советская, 10 кор. 1
Первичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
1600 р
Флеболог
1600 р
Вторичный приём взрослых
Флеболог
1000 р
Сосудистый хирург (ангиохирург)
1000 р
Загрузка комментариев...