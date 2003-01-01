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  3. Бушнин Сергей Сергеевич
Бушнин Сергей Сергеевич
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Бушнин Сергей Сергеевич

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 15 лет / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член Российского и Европейского обществ сосудистых хирургов
Опыт работы
  • Работает в хирургии с 2003 года
  • Стаж работы в ангиологии - 10 лет
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Адреса и стоимость приёма
Доктор Вен
Доступна онлайн запись
ул. Советская, 10 кор. 1
Первичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
1600 р
Флеболог
1600 р
Вторичный приём взрослых
Флеболог
1000 р
Сосудистый хирург (ангиохирург)
1000 р
1 отзыв

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