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Быстрицкий Андрей Игоревич
6.0
0
Быстрицкий Андрей Игоревич
Ортопед
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, педиатрия, 2015 г. окончания.
Интернатура по специальности "травматология и ортопедия", 2016 г. окончания.
Сертификат специалиста по специальности "Травматология и ортопедия" от 31.08.16 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника 17
ул. Краснореченская, 177Б
Первичный приём детей
Ортопед
По запросу
Детская городская поликлиника №1
ул. Льва Толстого, 7
Первичный приём детей
Ортопед
По запросу
МиРиТ
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём детей
Ортопед
1200 р
0 отзывов
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