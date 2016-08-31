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Быстрицкий Андрей Игоревич
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Быстрицкий Андрей Игоревич

Ортопед
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, педиатрия, 2015 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "травматология и ортопедия", 2016 г. окончания.
  • Сертификат специалиста по специальности "Травматология и ортопедия" от 31.08.16 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника 17
ул. Краснореченская, 177Б
Первичный приём детей
Ортопед
По запросу
Детская городская поликлиника №1
ул. Льва Толстого, 7
Первичный приём детей
Ортопед
По запросу
МиРиТ
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём детей
Ортопед
1200 р
0 отзывов

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