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  3. Булгаков Евгений Дмитриевич
Булгаков Евгений Дмитриевич
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Булгаков Евгений Дмитриевич

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Донецкий национальный медицинский институт им.М. Горького, Лечебное дело, 2012
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Травмотология и Ортопедия, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Астра-мед
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 52
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
1300 р
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
1300 р
Вторичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
1100 р
Вторичный приём детей
Травматолог-ортопед
1100 р
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
Взрослый травмпункт
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
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