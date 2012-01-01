Булгаков Евгений Дмитриевич
Стаж не указан
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 52
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
1300 р
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
1300 р
Вторичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
1100 р
Вторичный приём детей
Травматолог-ортопед
1100 р
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
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