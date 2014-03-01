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Чекасина Анна Болиславовна
6.2
1

Чекасина Анна Болиславовна

Физиотерапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Высшее медицинское Хабаровский медицинский институт, 1979. Специальность - педиатрия, квалификация - врач педиатр, первичная специализация по физиотерапии - 1989 год
  • Сертификат - физиотерапия – от 01.03.2014 по 01.03.2019
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Тихоокеанская, 85
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
Бесплатно
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