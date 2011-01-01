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  3. Черкасов Сергей Михайлович
Черкасов Сергей Михайлович
6.9
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Черкасов Сергей Михайлович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2009 г. окончания.
  • ДВГМУ, Клиническая ординатура по специальности "Стоматология общей практики", 2011 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Сертификат по специальности "Стоматология общей практики", 2011 г.
  • ДВГМУ, Диплом о профессиональной переподготовке по специальности "Стоматология ортопедическая". 2012 г.
  • ДВГМУ, Сертификат по специальности "Стоматология ортопедическая", 2012 г.
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Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Корона-Стом
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 87
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
16 отзывов

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