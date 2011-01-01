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Черкасов Сергей Михайлович
6.9
16
Черкасов Сергей Михайлович
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2009 г. окончания.
ДВГМУ, Клиническая ординатура по специальности "Стоматология общей практики", 2011 г.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, Сертификат по специальности "Стоматология общей практики", 2011 г.
ДВГМУ, Диплом о профессиональной переподготовке по специальности "Стоматология ортопедическая". 2012 г.
ДВГМУ, Сертификат по специальности "Стоматология ортопедическая", 2012 г.
ИПКСЗ, Диплом о профессиональной переподготовке по специальности "Стоматология хирургическая", 2014 г.
ИПКСЗ, Сертификат по специальности "Стоматология хирургическая", 2014 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Корона-Стом
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 87
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
16 отзывов
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