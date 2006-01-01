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Черноярская Анна Леонидовна
6.0
0
Черноярская Анна Леонидовна
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 41 год
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1979 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2006 г.
ИПКСЗ, Функциональная диагностика, 2007 г.
ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2011 г.
ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2016 г.
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Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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