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Кошкарова Наталья Олеговна
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Кошкарова Наталья Олеговна

Гинеколог, УЗИ-специалист, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 5 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ по специальности "Лечебное дело", 2007 г. окончания.
  • ДВГМУ, Ординатура по специальности "Акушерство и гинекология", 2009 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, "Патология шейки матки", 2009 г.
  • ДВГМУ, Гистероскопия", 2010 г.
  • ИПКСЗ, "Эндоскопия и эндовидеохирургия", 2011 г.
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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 163
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Гинеколог
По запросу
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 201В
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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