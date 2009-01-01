Кошкарова Наталья Олеговна
Стаж 5 лет / Врач второй категории
Смотрит взрослых и детей с 16 лет: проводит УЗИ органов брюшной полости, органов малого таза у женщин, включая скрининги 1,2,3 триместров у беременных, поверхностные структуры (молочная, щитовидная железа), суставы (коленный, плечевой).
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 163
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Гинеколог
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 201В
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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