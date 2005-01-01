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Черняева Татьяна Анатольевна
6.0
0
Черняева Татьяна Анатольевна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
АГМА, специализация "Лечебное дело", 2005 г. окончания.
Сертификат по специальности "Неврология", 2016 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клинико-диагностический центр
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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