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  3. Черняева Татьяна Анатольевна
Черняева Татьяна Анатольевна
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Черняева Татьяна Анатольевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • АГМА, специализация "Лечебное дело", 2005 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Неврология", 2016 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клинико-диагностический центр
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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