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Чибисов Юрий Владимирович
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Чибисов Юрий Владимирович

Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, специализация "Педиатрия", 1997 г. окончания
  • Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", от 31.10.2015 г.
  • Сертификат "Дерматовенерология", от 04.10.2014 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника семейной медицины
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
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