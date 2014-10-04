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Чибисов Юрий Владимирович
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0
Чибисов Юрий Владимирович
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет, специализация "Педиатрия", 1997 г. окончания
Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", от 31.10.2015 г.
Сертификат "Дерматовенерология", от 04.10.2014 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиника семейной медицины
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
0 отзывов
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