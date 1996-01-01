Чистякова Оксана Станиславовна
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Автор научных работ:
1. «Эффективность и безопасность эноксапарина (клексана) для профилактики тромбоэмболических осложнений у больных с застойной хронической сердечной недостаточностью»
2. «Проблемы и перспективы диагностики, лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний». Материалы IV региональной научно-практической конференции г.Хабаровск, 15-16 сентября 2001г с.81-82
1. «Эффективность и безопасность эноксапарина (клексана) для профилактики тромбоэмболических осложнений у больных с застойной хронической сердечной недостаточностью»
2. «Проблемы и перспективы диагностики, лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний». Материалы IV региональной научно-практической конференции г.Хабаровск, 15-16 сентября 2001г с.81-82
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