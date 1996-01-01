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  3. Чистякова Оксана Станиславовна
Чистякова Оксана Станиславовна
5.7
3

Чистякова Оксана Станиславовна

Кардиолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, по специальности "Лечебное дело", 1996 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапии" ,1996-1997 гг.
  • Сертификат по специальности "Кардиология", 2018 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, повышение квалификации "Терапия", 2002 г.
  • ДВГМУ,, профессиональная подготовка "Кардиология", 2008 г.
  • Повышение квалификации "Лёгочная гипертензия" (г. Санкт-Петербург), 2015 г.
Участие в ассоциациях
  • Член ассоциации кардиологов
Опыт работы
  • с 2008г. - по наст.время - КГБУЗ №2
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
3 отзыва

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