Чунарев Федор Леонидович
Стаж 27 лет
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 7
Первичный приём взрослых
Гирудотерапевт
1400 р
Первичный приём детей
Гирудотерапевт
1400 р
Вторичный приём взрослых
Гирудотерапевт
По запросу
Вторичный приём детей
Гирудотерапевт
По запросу
ул. Карла Маркса, 158Б
Первичный приём взрослых
Терапевт
1500 р
Мануальный терапевт
1500 р
Рефлексотерапевт
1500 р
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
1000 р
Рефлексотерапевт
1000 р
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