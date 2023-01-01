  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Дагбаев Чингиз Цыдыпович
Дагбаев Чингиз Цыдыпович
6.0
0

Дагбаев Чингиз Цыдыпович

Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Сертификат, "Стоматология общей практики" №0727070002526, до 2023 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Регион
ул. Калинина, 122
Консультация взрослых
Стоматолог общей практики
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи