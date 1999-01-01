  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Денисенко Ирина Михайловна
Денисенко Ирина Михайловна
7.5
0

Денисенко Ирина Михайловна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 8 лет
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1999 г. окончания.
  • ДВГМУ, Специализация по специальности "Физиотерапия", 2005 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Дерматовенерология, 2016 г.
  • ИПКСЗ, Косметология.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Меди
ул. Шеронова, 4 кор. 2
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи