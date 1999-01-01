Денисенко Ирина Михайловна
Стаж 8 лет
Регулярно повышает теоретические знания и практические навыки на семинарах, конференциях, мастер -классах, конгрессах по эстетическое медицине. Владеет следующими методиками: чистка кожи лица, уходовые процедуры по лицу, микротоковая терапия, поверхностные и, срединные пилинги, карбоновый пилинг, мезотерапия, ботулинотерапия, векторный лифтинг Radiess и mesoRadiesse, обьемное моделирование лица и тела, контурная пластика, тредлифтинг (мезонити), нитевая подтяжка мягких тканей лица нитями Aptos.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Шеронова, 4 кор. 2
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
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